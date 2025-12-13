ममता बनर्जी ने मेसी से मांगी माफी, सोशल मीडिया पर किया इमोशनल पोस्ट… जानिए वजह

कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कार्यक्रम में हुए बवाल के बाद सियासी पारा चरम पर है। जहां भाजपा कुप्रबंधन के लिए ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहरा रही है। वहीं, अभी तक भाजपा के हर प्रहार का मजबूती से जवाब देने वाली ममता बनर्जी इस बार बैकफुट पर है। खास बात ये है कि उन्होंने लियोनेल मेसी और उनके फैंस से माफी भी मांगी है। सोशल मीडिया अकाउंट पर किए इमोशनल पोस्ट में ममता बनर्जी ने लिखा कि कुप्रबंधन की घटना से मैं अत्यंत व्यथित और स्तब्ध हूं। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए मैं लियोनेल मेसी के साथ-साथ सभी खेल प्रेमियों और उनके प्रशंसकों से तहे दिल से माफी मांगती हूं। इसके बाद ममता बनर्जी ने घटना की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया। जिसकी जानकारी उन्होंने अपनी पोस्ट में दी। उन्होंने लिखा कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आशीष कुमार राय की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन कर रही हूं, जिसमें गृह एवं पर्वतीय मामलों के विभाग के मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव सदस्य होंगे। ये समिति घटना की विस्तृत जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाएगी। एक बार फिर मैं सभी खेल प्रेमियों से हार्दिक माफी मांगती हूं।