ED रेड पर फंस गई ममता दीदी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा झटका.. जानिए कैसे.?

पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक पर छापेमारी मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी की याचिका पर सीएम ममता को नोटिस जारी किया है। जानकारी के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी स्थगित कर दिया। ये स्टे मामले की अगली सुनवाई तक रहेगा। अब इस याचिका पर तीन फरवरी को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आई-पैक छापेमारी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी ने दस्तावेजों की चोरी की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री स्वयं आरोपी हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने सहयोगी की भूमिका निभाई।