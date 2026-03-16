आचार संहिता लागू होते ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग के ताबड़तोड़ एक्शन, DGP और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को हटाया

West Bengal Elections 2026: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सहित पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव हो रहे हैं।