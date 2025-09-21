Patrika LogoSwitch to English

दवाएं, दूध, पनीर… अब बिल्कुल टैक्स फ्री, इन चीजों पर जीरो GST का तोहफा!

जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया गया है...अब सिर्फ 2 जीएसटी स्‍लैब 5% और 18% ही रखा गया है, 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब को खत्‍म कर दिया गया है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 21, 2025

22 सितंबर से नए GST रिफॉर्म लागू होने के बाद(GST New Rules) खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत सस्‍ती(New GST Rates) हो रही है…यहां तक की AC, TV और कार-बाइक तक के दाम में बड़ी कटौती हो रही है…यह कटौती इसलिए हो रही है, क्‍योंकि जीएसटी काउंसिल(GST Rate Cuts) ने 3 सितंबर को एक बड़ा फैसला लेते हुए…जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया गया है…अब सिर्फ 2 जीएसटी स्‍लैब(New GST Slab) 5% और 18% ही रखा गया है, 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब को खत्‍म कर दिया गया है…12 फीसदी स्‍लैब में शामिल ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 5 फीसदी स्लैब की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि 28 फीसदी वाले ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 18% वाले स्‍लैब में रखा गया है…वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट को शून्‍य कर दिया गया है…

Published on:

21 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / National News / Videos / दवाएं, दूध, पनीर… अब बिल्कुल टैक्स फ्री, इन चीजों पर जीरो GST का तोहफा!

