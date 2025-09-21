दवाएं, दूध, पनीर… अब बिल्कुल टैक्स फ्री, इन चीजों पर जीरो GST का तोहफा!

22 सितंबर से नए GST रिफॉर्म लागू होने के बाद(GST New Rules) खाने-पीने की चीजों से लेकर रोजमर्रा की हर जरूरत सस्‍ती(New GST Rates) हो रही है…यहां तक की AC, TV और कार-बाइक तक के दाम में बड़ी कटौती हो रही है…यह कटौती इसलिए हो रही है, क्‍योंकि जीएसटी काउंसिल(GST Rate Cuts) ने 3 सितंबर को एक बड़ा फैसला लेते हुए…जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया गया है…अब सिर्फ 2 जीएसटी स्‍लैब(New GST Slab) 5% और 18% ही रखा गया है, 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब को खत्‍म कर दिया गया है…12 फीसदी स्‍लैब में शामिल ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 5 फीसदी स्लैब की कैटेगरी में रखा गया है, जबकि 28 फीसदी वाले ज्‍यादातर प्रोडक्‍ट्स को 18% वाले स्‍लैब में रखा गया है…वहीं कुछ चीजों पर जीएसटी रेट को शून्‍य कर दिया गया है…