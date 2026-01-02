Magh Mela 2026 Prayagraj : कुंभ में मोनालिसा, माघ में माही, जानिए कौन है ये वायरल गर्ल.. इंटरनेट पर काटा बवाल

2025 के महाकुंभ में फेमस हुई माला बेचने वाली मोनालिसा की एक नई झलक अब 2026 में भी देखने को मिल रहा है।प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ मेले में रुद्राक्ष की माला बेचने वाली मोनालिसा की सादगी और खूबसूरत आंखों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। उसका वीडियो वायरल होने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मोनालिसा को अच्छी कमाई मिली और बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के ऑफर भी आए। अब ठीक उसी तरह, 2026 के माघ मेले में एक और लड़की सुर्खियों में आ गई है, जिसे लोग ‘माघ मेले की मोनालिसा’ कह रहे हैं। इस लड़की का नाम माही बताया जा रहा है। वह माघ मेले में नीम की दातुन और रुद्राक्ष की मालाएं बेचने आई है। माही की मुस्कान, कजरारी आंखें और सादगी भरा अंदाज लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर उसके वीडियो और फोटो तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोग उसकी तुलना महाकुंभ की मोनालिसा से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसकी खूबसूरती पूरी तरह नेचुरल है। इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म पर उसके वीडियो हजारों लाइक्स और कमेंट्स पा रहे हैं।