96 घंटों में मानसून का तांडव, इन राज्यों के लिए चेतावनी!

मानसून का यह सीज़न काफी अच्छा रहा है…एंट्री लेने के बाद से अब तक देशभर में मानसून की वजह से अच्छी बारिश देखने को मिली है…देश के कई राज्यों में मानसून की अच्छी रफ्तार से भारी बारिश हुई, जिससे न सिर्फ लोगों को गर्मी से राहत मिली, बल्कि कई राज्यों में नदी, तालाब और बांध भी पूरी तरह से भर गए हैं…दो महीने से ज़्यादा समय के बाद भी मानसून का असर अभी खत्म नहीं हुआ है…इस वजह से रुक-रूककर बारिश का सिलसिला बना हुआ है…इसी बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि मानसून फिर असर दिखाएगा…