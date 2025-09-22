मानसून अब अंतिम 3 दिन..! इन राज्यों में मौसम विभाग का भारी बारिश का अलर्ट

देशभर (India’s Weather) में मानसून (Monsoon 2025) की रफ्तार अब धीरे-धीरे थम रही है। बिहार (bihar weather news today), उत्तर प्रदेश (up weather report today), दिल्ली (delhi ncr weather news today), पंजाब (punjab weather) से लेकर कश्मीर (jammu kashmir weather) तक बारिश (Heavy Rain) के बाद लोगों को राहत (Monsoon Update 2025) मिली है। हालांकि, कुछ राज्यों में तापमान एक बार फिर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच रहा है। दिल्ली में उमस भरी गर्मी ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं, मौसम विभाग (IMD) ने कुछ राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। झारखंड (jharkhand weather) के सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और हजारीबाग जिलों में मूसलाधार बारिश (Rain In India) की संभावना है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में सतर्क रहने की अपील की है क्योंकि भारी बारिश (Rain)से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मध्य प्रदेश (madhya pradesh weather) में 23 सितंबर को मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है। कई जिलों में बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।