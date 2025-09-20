मानसून फिर मचाएगा तांडव, इन राज्यों में होगी भारी बारिश!

देशभर में इन दिनों कई राज्यों में भारी बारिश देखी जा रही है तो कहीं मानसून वापस जा चुका है…मौसम विभाग के मुताबिक मानसानू एक्टिव रहने से बिहार, झारखमड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेशों में बारिश होने की संभावना है…वहीं राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में भी बादल बरसने की उम्मीदें हैं…दिल्ली में तेज धूप के बीच बादल का लुकाछिपी का खेल जारी है…बढ़ती धूप के कारण लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा रहा है…
