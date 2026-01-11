नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू: ‘पत्रिका’ की स्टॉल पर साहित्य का संगम, इन खास पुस्तकों ने खींचा ध्यान

New Delhi world book fair 2026: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार को विश्व पुस्तक मेला 2026 शुरू हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन करते हुए कहा, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला केवल विचारों का संगम नहीं, बल्कि भारत की सशक्त और जीवंत पठन संस्कृति का भव्य उत्सव है। 18 जनवरी तक चलने वाले मेले की खास बात ये है कि पहली बार एंट्री मुफ्त रखी गई है। इस बार 35 से ज्यादा देशों के एक हजार से ज्यादा प्रकाशक भाग ले रहे हैं। मेले में करीब 20 लाख पुस्तक प्रेमियों के आने की उम्मीद है।