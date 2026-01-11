11 जनवरी 2026,

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू: ‘पत्रिका’ की स्टॉल पर साहित्य का संगम, इन खास पुस्तकों ने खींचा ध्यान

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 भारत मंडपम में शुरू हो गया है। मेले में 'पत्रिका' प्रकाशन की स्टॉल पाठकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, जहाँ डॉ. गुलाब कोठारी की चर्चित कृति ‘स्त्री देह से आगे’ सहित वेद-विज्ञान और अध्यात्म पर आधारित विशेष पुस्तकों का संग्रह उपलब्ध है। पूरी खबर पढ़ें।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 11, 2026

New Delhi world book fair 2026

भारत मंडपम में सजे विश्व पुस्तक मेले में 'पत्रिका प्रकाशन' की स्टॉल पर उमड़ी पुस्तक प्रेमियों की भीड़। यहां अध्यात्म से लेकर करियर तक की पुस्तकों का शानदार संग्रह प्रदर्शित किया गया है। (Photo- Patrika)

New Delhi world book fair 2026: राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में शनिवार को विश्व पुस्तक मेला 2026 शुरू हो गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन करते हुए कहा, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला केवल विचारों का संगम नहीं, बल्कि भारत की सशक्त और जीवंत पठन संस्कृति का भव्य उत्सव है। 18 जनवरी तक चलने वाले मेले की खास बात ये है कि पहली बार एंट्री मुफ्त रखी गई है। इस बार 35 से ज्यादा देशों के एक हजार से ज्यादा प्रकाशक भाग ले रहे हैं। मेले में करीब 20 लाख पुस्तक प्रेमियों के आने की उम्मीद है।

पत्रिका की स्टॉल रही आकर्षण का केंद्र

पत्रिका प्रकाशन की स्टॉल पर पत्रिका के प्रधान संपादक डॉ. गुलाब कोठारी की बहुचर्चित पुस्तक ‘स्त्री देह से आगे’ के अलावा अक्षर यात्रा, संवाद उपनिषद्, वेद विज्ञान उपनिषद्, मैं ही राधा मैं ही कृष्ण सहित अन्य रचनाएं भी पाठकों के आकर्षण का केन्द्र रही। इन पुस्तकों के अलावा वेद-वेदांग, अध्यात्म, मनोरंजन, बाल साहित्य, चिकित्सा, रसोई, कला-संस्कृति, व्रत त्योहार, शादी विवाह और कॅरियर से संबंधित समस्त पुस्तकें प्रदर्शित की गई हैं। पुस्तकों पर विशेष छूट भी दी जा रही है।

Published on:

11 Jan 2026 01:35 am

Hindi News / National News / नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू: ‘पत्रिका’ की स्टॉल पर साहित्य का संगम, इन खास पुस्तकों ने खींचा ध्यान

