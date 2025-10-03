जाते-जाते तांडव करेगा मानसून, इन राज्यों में भारी बारिश-तूफान!

मानसून ने फिर से(IMD) रफ्तार पकड़ ली है…इसको देखते हुए(Uttarakhand Weather Update) मौसम विभाग ने देख के कई राज्यों में भारी से अति भारी बारिश(Maharashtra Weather Update) का पूर्वानुमान जारी किया है…पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण भारत तक बारिश का रौद्र(Himachal Pradesh Weather Update) रूप देखने को मिल सकता है…मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सप्ताह में कई राज्यों(Delhi NCR Weather Update) में मौसम करवट ले सकता है…मौसम विभाग के मुताबिक 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अक्टूबर(Rajasthan Weather Update) को यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में तूफानी बारिश होगी