जाते-जाते मॉनसून ने मचाया तांडव, इन राज्यों में अलर्ट!

मानसून जाते-जाते एक बार फिर कई राज्यों में मुसीबत लेकर आया है…मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों में पूर्वोत्तर भारत और महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में जोरदार बारिश होगी…कई जगहों पर बिजली गिरने और गरज-चमक का भी अलर्ट जारी किया गया है…हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश ने फिर कहर बरपाया है…कल रात मंडी के धरमपुर में बादल फटने से बस स्टैंड पानी में डूब गया.