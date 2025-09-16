Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जाते-जाते मॉनसून ने मचाया तांडव, इन राज्यों में अलर्ट!

हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश ने फिर कहर बरपाया है...

भारत

Jaishree Shekhawat

Sep 16, 2025

मानसून जाते-जाते एक बार फिर कई राज्यों में मुसीबत लेकर आया है…मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों में पूर्वोत्तर भारत और महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में जोरदार बारिश होगी…कई जगहों पर बिजली गिरने और गरज-चमक का भी अलर्ट जारी किया गया है…हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश ने फिर कहर बरपाया है…कल रात मंडी के धरमपुर में बादल फटने से बस स्टैंड पानी में डूब गया.

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Sept 2025 02:07 pm

Hindi News / National News / Videos / जाते-जाते मॉनसून ने मचाया तांडव, इन राज्यों में अलर्ट!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

बिहार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव, कहा- नया बिहार बनाने के लिए बदलाव जरूरी, PM मोदी पर बोला हमला

RJD leader, Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी पर भड़के BJP नेता, कहा- नेपाल की आरजकता को जीवंत लोकतंत्र बताना आश्चर्यजनक

BJP leader Amit Malviya
राष्ट्रीय

CM नीतीश का बड़ा ऐलान, स्टूडेंट्स को बिना ब्याज के मिलेगा 4 लाख तक का एजुकेशन लोन

Nitish Kumar
राष्ट्रीय

16 साल के लड़के का 14 लोगों ने दो साल तक किया रेप, मां ने ऐसे बचाया मासूम को

Kerala 16 year old boy raped by 14 man
राष्ट्रीय

Births and Deaths ratio: राजधानी दिल्ली का बिगड़ा लिंगानुपात, जन्मदर में आई कमी, मृत्यु दर बढ़ी, जानिए देश के का क्या है हाल

Sex Ratio in Natinal Capital
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.