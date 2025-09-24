लौटते-लौटते कहर बरपा रहा मानसून, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट!

मानसून अब देशभर से लौट रहा है वहीं, कई राज्यों में(Himachal Pradesh Weather Update) मानसून के लौटने की प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है…आईएमडी का मानना है(Uttarakhand Weather) कि जाते-जाते मानसूनी बादल कुछ राज्यों में बरस सकते हैं…खासकर, पूर्वोत्तर और दक्षिण के(Maharashtra Weather Update) हिस्सों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी…वहीं, बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में(Kolkata Rains) भारी बारिश ने हालात खराब करके रख दिए हैं…यहां कुछ लोगों की जान तक चली गई है…26 सितंबर तक ओडिशा, 26(Bihar Weather Update) और 27 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है…