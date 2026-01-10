10 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

आगे-आगे सांसद, पीछे-पीछे पुलिस… चंद्रशेखर ने हाइवे पर लगाई दौड़… जानिए वजह

चंद्रशेखर ने मेरठ में मीडिया से बातचीत में कहा कि, वह सिर्फ पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहते हैं, इसके लिए गाजियाबाद से मेरठ तक का सफर उन्हें 4:30 घंटे में तय करना पड़ा। इस दौरान पुलिस ने कई जगह उनको रोका लेकिन वह किसी तरह से बस निकल कर मेरठ पहुंचने में सफल रहे।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 10, 2026

उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित महिला की हत्या कर बेटी के अपहरण मामले पर सियासत गरमा गई है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर उस समय राजनीतिक तनाव बढ़ गया, जब आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस बैरिकेडिंग के बीच से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और यूपी में प्रवेश का प्रयास किया। नगीना सांसद चंद्रशेखर को मेरठ आते समय गाजीपुर बार्डर पर गाजियाबाद पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद उन्होंने मेरठ की ओर हाईवे पर दौड़ लगा दी। सड़क पर चंद्रशेखर आगे-आगे और पीछे-पीछे उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मी दौड़ते नजर आए। कुछ दूर आगे जाकर वो एक बाइक पर बैठकर मेरठ के लिए निकल गए। सांसद चंद्रशेखर को रोकने के लिए पुलिस दिल्ली से मेरठ तक सतर्क थी। इस दौरान नगीना सांसद की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई है।

Updated on:

10 Jan 2026 11:04 pm

Published on:

10 Jan 2026 11:03 pm

Hindi News / National News / Videos / आगे-आगे सांसद, पीछे-पीछे पुलिस… चंद्रशेखर ने हाइवे पर लगाई दौड़… जानिए वजह

