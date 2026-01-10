आगे-आगे सांसद, पीछे-पीछे पुलिस… चंद्रशेखर ने हाइवे पर लगाई दौड़… जानिए वजह

उत्तर प्रदेश के मेरठ में दलित महिला की हत्या कर बेटी के अपहरण मामले पर सियासत गरमा गई है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर उस समय राजनीतिक तनाव बढ़ गया, जब आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद को उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पुलिस ने रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद ने पुलिस बैरिकेडिंग के बीच से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और यूपी में प्रवेश का प्रयास किया। नगीना सांसद चंद्रशेखर को मेरठ आते समय गाजीपुर बार्डर पर गाजियाबाद पुलिस ने रोक लिया। इसके बाद उन्होंने मेरठ की ओर हाईवे पर दौड़ लगा दी। सड़क पर चंद्रशेखर आगे-आगे और पीछे-पीछे उनकी सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मी दौड़ते नजर आए। कुछ दूर आगे जाकर वो एक बाइक पर बैठकर मेरठ के लिए निकल गए। सांसद चंद्रशेखर को रोकने के लिए पुलिस दिल्ली से मेरठ तक सतर्क थी। इस दौरान नगीना सांसद की पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी हुई है।