कुदरत का रौद्र रूप, 280 मौतें, इन राज्यों में बड़ा अलर्ट!

देश में इस समय मानसून अपने चरम पर है और कई राज्यों में इसका असर देखा जा रहा है…बिहार, यूपी से लेकर दिल्ली और उत्तराखंड तक बारिश कहर बरपा रही है…कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है…हालांकि कुछ हिस्सों में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ रही है, लेकिन अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां जारी हैं…गुरुवार को मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और कई राज्यों में भारतीय मौसम विभाग ने मध्यम से भारी बारिश के साथ वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है…