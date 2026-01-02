सामाजिक सद्भाव से ही अनेक चुनौतियों का समाधान संभव.. रायपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का संदेश

अंग्रेजों को हमारी एकता अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने इसकी भी व्यवस्था कर दी कि बाद में भी भारत में हमारे बीच में भेद रहे। लेकिन उनके बोये भेद के प्रयासों को हमने असफल भी किया है। भागवत अपने तीन दिवसीय रायपुर प्रवास के अन्तिम दिन गुरुवार को राममंदिर में सामाजिक सद्भाव बैठक को संबोधित कर रहे थे। सरसंघचालक भागवत ने कहा कि सामाजिक सद्भाव से ही अनेक चुनौतियों का समाधान संभव है। वंचित को सशक्त करना ही समाज का उद्देश्य है।