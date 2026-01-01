लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, अब इन महिलाओं को मिलेगा 2100 रुपये

Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: नए साल के पहले दिन हरियाणा सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 1 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दे दी गई। अब इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके बच्चे शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट हैं या स्वास्थ्य मानकों पर खरे उतरते हैं।