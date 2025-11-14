रुझानों में बहुमत मिलने के बाद बिहार में डबल सेंचुरी की तरफ एनडीए.. जीत का नीतीश-मोदी फॉर्मूला

बिहार में विधानसभा चुनावों के दौरान पड़े मतों की गिनती शुरू हो गई है। सुबह आठ बजे से ही मतों की गणना जारी है। इस बीच बिहार में एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनती नजर आ रही है। फिलहाल शुरुआती रुझानों में एडीए ने बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। अभी शुरुआती रुझानों की बात करें तो एनडीए ने बहुमत के लिए 122 सीटों का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए ने अभी 190 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बना ली है और वो डबल सेंचुरी की तरफ बढ़ रहा है। रुझानों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। जबकि जदयू ने उसका पूरा साथ दिया है। वहीं, शुरुआती रुझानों में भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही आरजेडी का ग्राफ कम होता जा रहा है। महागठबंधन को जनता का प्यार नहीं मिल रहा।