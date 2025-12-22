योगी राह पर भगवंत मान, पंजाब के 3 शहरों में लगा मीट-तंबाकू-शराब पर बैन

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के तीन प्रमुख सिख धार्मिक केंद्रों – अमृतसर (वॉल्ड सिटी क्षेत्र), श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को आधिकारिक रूप से 'पवित्र शहर' का दर्जा दे दिया है। इस अधिसूचना के साथ ही इन शहरों की सीमाओं के भीतर मांस, शराब, तंबाकू, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री एवं सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। सीएम मान ने इसे 'ऐतिहासिक' करार देते हुए कहा कि यह निर्णय सिखों और पंजाबियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान है।