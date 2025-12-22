22 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

योगी राह पर भगवंत मान, पंजाब के 3 शहरों में लगा मीट-तंबाकू-शराब पर बैन

पंजाब सरकार ने हाल ही में एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से अमृतसर, आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को पवित्र शहर का दर्जा प्रदान किया है।

2 min read
Google source verification

चंडीगढ़ पंजाब

image

Shaitan Prajapat

Dec 22, 2025

Golden Temple

पंजाब के 3 पवित्र शहरों में मीट, शराब और तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के तीन प्रमुख सिख धार्मिक केंद्रों – अमृतसर (वॉल्ड सिटी क्षेत्र), श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो को आधिकारिक रूप से 'पवित्र शहर' का दर्जा दे दिया है। इस अधिसूचना के साथ ही इन शहरों की सीमाओं के भीतर मांस, शराब, तंबाकू, सिगरेट और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री एवं सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। सीएम मान ने इसे 'ऐतिहासिक' करार देते हुए कहा कि यह निर्णय सिखों और पंजाबियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान है।

तीन शहरों में मांस और नशीले पदार्थों की बिक्री बैन

ये तीनों शहर सिख धर्म के पांच तख्तों में से तीन का घर हैं। अमृतसर में अकाल तख्त (सिखों का सर्वोच्च तख्त, जिसकी स्थापना गुरु हरगोबिंद सिंह ने 1606 में की), आनंदपुर साहिब में तख्त केशगढ़ साहिब (जहां गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की) और तलवंडी साबो में तख्त दमदमा साहिब (जहां गुरु गोबिंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किया) स्थित हैं। शेष दो तख्त बिहार और महाराष्ट्र में हैं।

लंबे समय से सिख संगठनों और राजनीतिक दलों की मांग थी

यह फैसला नवंबर 2025 में श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित विशेष विधानसभा सत्र में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव पर आधारित है, जो गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहादत जयंती पर बुलाया गया था। लंबे समय से सिख संगठनों और राजनीतिक दलों की मांग थी कि इन स्थानों को पवित्र शहर घोषित किया जाए ताकि इनकी पवित्रता बनी रहे। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर परमवीर सिंह के अनुसार, पवित्रता का मतलब भोजन, विचार और व्यवहार में शुद्धता है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर

इस प्रतिबंध से स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। मीट शॉप्स, शराब ठेके, बार और तंबाकू दुकानों को बंद करना होगा। कुछ आलोचकों का कहना है कि छोटे दुकानदारों की आजीविका प्रभावित होगी और उनका पुनर्वास जरूरी है। साथ ही, निहांग सिखों की परंपरा में झटका मीट शामिल है, जिस पर चुनौतियां आ सकती हैं। हालांकि, सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए ई-रिक्शा, मिनी बस और शटल सेवाएं शुरू करने का वादा किया है ताकि धार्मिक पर्यटन बढ़े।

सीएम योगी की नीतियों से प्रेरित

यह कदम उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों से प्रेरित लगता है, जहां कई धार्मिक स्थलों के आसपास मीट-शराब पर बैन है। पंजाब में नशे की गंभीर समस्या को देखते हुए यह मनोवैज्ञानिक बदलाव ला सकता है। सिख संगठनों ने स्वागत किया है, जबकि कुछ विपक्षी इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। कुल मिलाकर, यह फैसला सिख विरासत के संरक्षण और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है, लेकिन लागू करने में व्यावहारिक चुनौतियां रहेंगी।

ये भी पढ़ें

भारत के एक्शन पर बौखलाया बांग्लादेश, भारतीयों के लिए वीजा सेवा सस्पेंड
राष्ट्रीय
Bangladesh High Commission New Delhi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Dec 2025 10:57 pm

Hindi News / National News / योगी राह पर भगवंत मान, पंजाब के 3 शहरों में लगा मीट-तंबाकू-शराब पर बैन

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.