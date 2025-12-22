भारत के एक्शन पर बौखलाया बांग्लादेश, भारतीयों के लिए वीजा सेवा सस्पेंड

भारत ने रविवार को बांग्लादेश के दक्षिण-पूर्वी बंदरगाह शहर चटगांव में स्थित इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर में वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से रोक दी थीं। यह फैसला शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़के हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए लिया गया। बताया जा रहा है कि हादी पिछले वर्ष शेख हसीना को सत्ता से हटाने वाले आंदोलन के प्रमुख नेताओं में शामिल थे।