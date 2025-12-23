23 दिसंबर 2025,

राष्ट्रीय

ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद जगी, भारत में शुरू हुई इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की टेस्टिंग

सरला एविएशन ने कहा कि उनका उद्देश्य भारत में ही डिजाइन, निर्माण और संचालन वाली मजबूत एविएशन कंपनी खड़ी करना है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Dec 23, 2025

bengaluru jam

बेंगलुरु में ट्रैफिक (File Photo - ANI)

Sarla Aviation Air Taxi: जाम की समस्या से जूझ रहे बेंगलुरु को राहत मिलने की उम्मीद है। भविष्य में यहां उड़ती टैक्सियां हकीकत बन जाएंगी। एयरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एयर टैक्सी के ग्राउंड टेस्ट की शुरुआत कर दी है। कंपनी का लक्ष्य 2028 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को शुरू करना है।

ग्राउंड टेस्ट शुरू होने के साथ ही यह प्रोजेक्ट अब डिजिटल डिजाइन और लैब स्तर के प्रयोगों से आगे बढ़कर असल टेस्ट के चरण में पहुंच गया है। कंपनी का कहना है कि भारत अब उन चुनिंदा देशों की सूची में आ गया है, जो इस तकनीक पर काम कर रहे हैं।

जनवरी में प्रोटोटाइप किया था तैयार

इस साल जनवरी में कंपनी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप ‘शून्य’ पेश किया था। कंपनी ने जिस टैक्सी का टेस्ट कर रही है उसके पंखों का फैलाव 7.5 मीटर है। इसे करीब नौ महीने में तैयार किया गया। आगे चलकर इसके पंखों को 15 मीटर तक फैलाया जाएगा।

पूरी तरह स्वदेशी तकनीक

सरला एविएशन का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल तकनीक में आगे रहना नहीं, बल्कि भारत में ही डिजाइन, निर्माण और संचालन वाली एक मजबूत एविएशन कंपनी खड़ी करना है। इलेक्ट्रिक तकनीक के जरिए यह एयर टैक्सी कम लागत, ज्यादा सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन का विकल्प बन सकती है।

Published on:

23 Dec 2025 03:17 am

Hindi News / National News / ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद जगी, भारत में शुरू हुई इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की टेस्टिंग

