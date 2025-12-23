ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद जगी, भारत में शुरू हुई इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी की टेस्टिंग

Sarla Aviation Air Taxi: जाम की समस्या से जूझ रहे बेंगलुरु को राहत मिलने की उम्मीद है। भविष्य में यहां उड़ती टैक्सियां हकीकत बन जाएंगी। एयरोस्पेस स्टार्टअप सरला एविएशन ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एयर टैक्सी के ग्राउंड टेस्ट की शुरुआत कर दी है। कंपनी का लक्ष्य 2028 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी को शुरू करना है।