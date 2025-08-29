नए GST स्लैब को लेकर बड़ी खबर!

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(GST New Rules) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है…सूत्रों के अनुसार, GST की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो सकती है…22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत(New Tax Slab) हो रही है…ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि, नवरात्रि से जीएसटी की नई दरें लागू हो सकती है…प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था और कहा था कि ये सुधार दिवाली से पहले लागू हो सकते हैं….अब जीएसटी काउंसिल की बैठक(GST Council Meeting) अगले हफ्ते होने वाली है और उससे पहले GST स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है…