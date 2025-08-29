Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

नए GST स्लैब को लेकर बड़ी खबर!

जीएसटी काउंसिल की बैठक अगले हफ्ते होने वाली है और उससे पहले GST स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है…

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 29, 2025

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स(GST New Rules) को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है…सूत्रों के अनुसार, GST की नई दरें 22 सितंबर 2025 से लागू हो सकती है…22 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत(New Tax Slab) हो रही है…ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि, नवरात्रि से जीएसटी की नई दरें लागू हो सकती है…प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया था और कहा था कि ये सुधार दिवाली से पहले लागू हो सकते हैं….अब जीएसटी काउंसिल की बैठक(GST Council Meeting) अगले हफ्ते होने वाली है और उससे पहले GST स्लैब में बदलाव को लेकर बड़ा अपडेट आया है…

Published on:

29 Aug 2025 07:14 am

Hindi News / National News / नए GST स्लैब को लेकर बड़ी खबर!

