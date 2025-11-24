प्रकाश कौर, हेमा मालिनी, मीना कुमारी नहीं.. ये पाक लड़की थी धर्मेन्द्र का फर्स्ट क्रश

बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और ही-मैन धर्मेंद्र का 89 वर्ष की उम्र में सोमवार को निधन हो गया है। इस बीच, धर्मेंद्र से जुड़े काफी किस्से सामने आ रहे हैं, उसमें से एक किस्सा है उनके सबसे पहले प्यार का। प्रकाश कौर और हेमा मालिनी… धर्मेंद्र की दो मोहब्बतों का तो सबको पता है, लेकिन उनका पहला प्यार हमीदा था। जिसने किशोर उम्र में ही धर्मेन्द्र को मोहब्बत का मतलब समझा दिया था। ये वह दौर था जब दुनिया में नफरत की दीवारें खड़ी हो रही थीं और भारत-पाकिस्तान का विभाजन लाखों ज़िंदगियों को बांट रहा था। धर्मेंद्र की पहली मोहब्बत इस देश की उथल-पुथल के बीच उनसे दूर चली गई। धर्मेंद्र ने पहली बार हमीदा को अपने रिश्तेदार के गांव में देखा था। एक हल्की मुस्कान, एक झिझकती खामोशी और हवा में घुला एक मासूम अहसास। वहीं से शुरू हुआ उनका पहला प्रेम। वह स्कूल से लौटती तो दूर से उसे देखकर धर्मेंद्र का दिल धड़कने लगता। न कोई खुलकर इज़हार, न कोई मुलाकात, बस वह पुरानी कोमल, धड़कन-सी मोहब्बत. हमीदा अपने परिवार के साथ सिंध चली गई और धर्मेंद्र वहीं खड़े रह गए. हाथ खाली, यादें भरी और दिल बिखरा हुआ। एक्टर सलमान खान के टीवी रियलिटी शो ‘दस का दम’ में बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र ने अपने पहले प्यार की कहानी सुनाई थी। शो में बॉबी देओल और सलमान खान के सामने धर्मेंद्र ने अपने पहले प्यार को याद करते हुए एक शायरी भी सुनाई थी।