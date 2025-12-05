असम की ब्लैक टी से संगमरमर शतरंज तक… PM मोदी ने दोस्त पुतिन को दिए ये 6 खास गिफ्ट

Russia President Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दो दिवसीय भारत दौरा संपन्न हो गया है। 23वें भारत-रूस समिट में दोनों देशों के बीच कुल 19 समझौते हुए। पुतिन के सम्मान में शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में भव्य डिनर का आयोजन किया गया। रात्रिभोज के बाद पुतिन सीधे रूस के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मित्र व्लादिमीर पुतिन को भारत की कला, संस्कृति, परंपरा और कौशल को दर्शाने वाले कई अनोखे उपहार भेंट किए। रूसी भाषा में भगवद्गीता की प्रति दिए जाने की जानकारी सभी को है। आइए जानते हैं बाकी 5 खास उपहार कौन-से थे जो पुतिन अपने साथ ले गए।