आज 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द: इंडिगो संकट पर CEO का पहला बयान, बताया कब तक सुधरेंगे हालात

IndiGo ने बताया है कि पायलटों और फ्लाइट क्रू के लिए नए लागू हुए Flight Duty Time Limitation (FDTL) नियमों के कारण अचानक परिचालन में गड़बड़ी हुई। समय-सारिणी और क्रू उपलब्धता में असंतुलन से उड़ान संचालन गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। एल्बर्स ने स्वीकार किया कि पहले किए गए कदम पर्याप्त नहीं थे, इसलिए सिस्टम और शेड्यूल को पूरी तरह रीबूट करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा, 'दुर्भाग्यवश, पिछले कुछ दिनों के उपाय काम नहीं कर पाए। आज हमने अपनी पूरी प्रणाली और समय-सारिणियों को फिर से सेट किया है, ताकि कल से सुधार की शुरुआत हो सके।'