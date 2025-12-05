पुतिन के डिनर में शशि थरूर को निमंत्रण, राहुल-खरगे को नहीं बुलाने पर भड़की कांग्रेस

Shashi Tharoor Invited to Putin Dinner: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया है। इस रात्रिभोज को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। वहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर को इसका निमंत्रण भेजा गया है।