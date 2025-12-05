पुतिन के डिनर में शशि थरूर को निमंत्रण, राहुल-खरगे को नहीं बुलाने पर भड़की कांग्रेस

शशि थरूर (Photo-IANS)
Shashi Tharoor Invited to Putin Dinner: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया है। इस रात्रिभोज को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। वहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर को इसका निमंत्रण भेजा गया है।
इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न अटकलों के बीच अब यह स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।
राहुल गांधी ने इससे पहले मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि विदेशी नेताओं का विपक्ष से मिलना एक पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकार के दौरान यह हमेशा होता था। राहुल का आरोप है कि वर्तमान सरकार विपक्ष के नेताओं को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती और इस रवैये से सरकार की असुरक्षा झलकती है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुतिन के सम्मान समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसकी पुष्टि करते हुए थरूर ने कहा कि उन्हें विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।
सरकारी सूत्रों ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि 9 जून 2024 को लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी कम से कम चार राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर चुके हैं, जिनमें तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय यात्रा पर आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल का होता है कि वे सरकार के बाहर किससे मिलेंगे, न कि विदेश मंत्रालय का।
