5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पुतिन के डिनर में शशि थरूर को निमंत्रण, राहुल-खरगे को नहीं बुलाने पर भड़की कांग्रेस

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुतिन के सम्मान समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसकी पुष्टि करते हुए थरूर ने कहा कि उन्हें विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

image

Kuldeep Sharma

Dec 05, 2025

शशि थरूर

शशि थरूर (Photo-IANS)

Shashi Tharoor Invited to Putin Dinner: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार रात राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया गया है। इस रात्रिभोज को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया है। वहीं, कांग्रेस सांसद शशि थरूर को इसका निमंत्रण भेजा गया है।

कांग्रेस ने जताई आपत्ति

इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न अटकलों के बीच अब यह स्पष्ट हो गया है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है।

राहुल गांधी ने सरकार पर लगाए थे आरोप

राहुल गांधी ने इससे पहले मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि विदेशी नेताओं का विपक्ष से मिलना एक पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी और मनमोहन सिंह सरकार के दौरान यह हमेशा होता था। राहुल का आरोप है कि वर्तमान सरकार विपक्ष के नेताओं को विदेशी मेहमानों से मिलने नहीं देती और इस रवैये से सरकार की असुरक्षा झलकती है।

पुतिन के डिनर में शशि थरूर को न्योता

कांग्रेस सांसद शशि थरूर को राष्ट्रपति भवन में आयोजित पुतिन के सम्मान समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसकी पुष्टि करते हुए थरूर ने कहा कि उन्हें विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया है। जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी को क्यों नहीं बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

सरकार ने आरोप खारिज किए

सरकारी सूत्रों ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि 9 जून 2024 को लोकसभा में विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी कम से कम चार राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात कर चुके हैं, जिनमें तत्कालीन बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना भी शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय यात्रा पर आए विदेशी प्रतिनिधिमंडल का होता है कि वे सरकार के बाहर किससे मिलेंगे, न कि विदेश मंत्रालय का।

ये भी पढ़ें

भारत–रूस समझौते: मोदी ने पुतिन को दिया रूसी नागरिकों को 30 दिन के ई-टूरिस्ट वीजा का तोहफा
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi with Russian President Vladimir Putin

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Dec 2025 07:50 pm

Hindi News / National News / पुतिन के डिनर में शशि थरूर को निमंत्रण, राहुल-खरगे को नहीं बुलाने पर भड़की कांग्रेस

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

बिहार में कांग्रेस का किसने किया बुरा हाल? विधायक ने हाई कमान को सौंपे नाम, एक और खुलासे से सियासी हलचल तेज!

राष्ट्रीय

Bihar Politics: राबड़ी आवास पर अड़ी RJD, प्रदेश अध्यक्ष बोले- जो करना होगा करेंगे, बंगला खाली नहीं करेंगे

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.