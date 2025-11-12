26 जनवरी को लाल किले पर.. दिल्ली ब्लास्ट पर अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा

Delhi Car Blast : दिल्ली ब्लास्ट के गुनाहगार गिरफ्त है। एनआई, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों से पूछताछ में उन्होंने अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में पता चला है कि उसने और डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेकी की थी। इन दोनों ने जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की थी। यह खुलासा मुजम्मिल के फोन के डंप डाटा से हुई है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि 26 जनवरी पर लाल किले को टारगेट करना इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। ये दीवाली पर भी भीड़भाड़ वाली जगह को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे।