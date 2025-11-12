Patrika LogoSwitch to English

26 जनवरी को लाल किले पर.. दिल्ली ब्लास्ट पर अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा

पूछताछ में ये भी पता चला है कि 26 जनवरी पर लाल किले को टारगेट करना इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। ये दीवाली पर भी भीड़भाड़ वाली जगह को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे।

भारत

image

Darsh Sharma

Nov 12, 2025

Delhi Car Blast : दिल्ली ब्लास्ट के गुनाहगार गिरफ्त है। एनआई, पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों से पूछताछ में उन्होंने अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डॉक्टर मुजम्मिल से पूछताछ में पता चला है कि उसने और डॉक्टर उमर ने लाल किले की रेकी की थी। इन दोनों ने जनवरी के पहले हफ्ते में लाल किले की रेकी की थी। यह खुलासा मुजम्मिल के फोन के डंप डाटा से हुई है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि 26 जनवरी पर लाल किले को टारगेट करना इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। ये दीवाली पर भी भीड़भाड़ वाली जगह को निशाना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे।

Published on:

12 Nov 2025 02:52 pm

राष्ट्रीय

जिस मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध काम करते थे, आ गया उसका बयान, कहा- अगर हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में…

Al Falah University ने बयान किया जारी
राष्ट्रीय

‘वो लिबरल थी, उसने कभी बुर्का नहीं पहना’… आरोपी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने किए कई चौंकाने वाले खुलासे

Dr. Shaheen Saeed
राष्ट्रीय

भूटान से भारत आए पीएम मोदी सीधे पहुंचे अस्पताल, दिल्ली बम धमाके में घायल हुए लोगों से की मुलाकात

PM Modi arrives in India
विदेश

पाकिस्तान और ISI, LeT, JeM शहरी इलाकों और पढ़े लिखें लोगों को बना रहा निशाना, जानिए क्या होता है वाइट कॉलर टेरर

राष्ट्रीय

Delhi Blast: 2005 की तरह दिवाली पर धमाके का था प्लान? तब गई थीं 60 से ज्यादा जानें

राष्ट्रीय
