किसान दिवस पर जारी रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, 75 फीसदी सीमांत किसान सहकारिता से बाहर

इस रिपोर्ट में छह राज्यों का अध्ययन किया गया - आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और उत्तराखंड। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) गांवों में किसानों के लिए ऋण, कृषि सामग्री, खरीद और डिजिटल सेवाओं का पहला माध्यम होती हैं। लेकिन जटिल प्रक्रियाएं, कार्यालयों की दूरी, पूंजी की कमी और सामाजिक भेदभाव ने किसानों को इनसे दूर रखा। बिहार, त्रिपुरा और हिमाचल में भागीदारी सबसे कम रही।