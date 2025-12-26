ISIS के कई आतंकी ठिकानों पर अमेरिका का जोरदार हमला, ट्रंप बोले- कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (फोटो: ANI)
क्रिसमस पर नाइजीरिया में आईएसआईएस के आतंकी ठिकानों पर बड़ा कहर टूटा है। अमेरिकी सेना के जोरदार हमले से उत्तर-पश्चिम नाइजीरिया में कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाइजीरिया में ISIS के ठिकानों पर मिलिट्री हमले की जानकारी दी है। साथ ही इस कार्रवाई को नागरिकों पर बढ़ते हमलों का सीधा जवाब बताया।
ट्रंप ने गुरुवार देर रात जारी एक बयान में कहा- आज रात मेरे निर्देश पर अमेरिकी सेना ने उत्तर-पश्चिम नाइजीरिया में ISIS के आतंकवादियों पर एक शक्तिशाली और घातक हमला किया।
उन्होंने कहा कि यह ग्रुप मुख्य रूप से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बना रहा था और बेरहमी से मार रहा था, ऐसा कई सालों और सदियों में नहीं देखा गया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा- मैंने पहले ही इन आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने ईसाइयों का कत्लेआम बंद नहीं किया, तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा और आज रात ऐसा ही हुआ।
राष्ट्रपति के अनुसार, अमेरिकी सेना ने मिशन के दौरान कई ऑपरेशन किए। उन्होंने ऑपरेशन की डिटेल्स दिए बिना कहा- युद्ध विभाग ने कई बेहतरीन हमले किए, जैसा कि सिर्फ अमेरिका ही कर सकता है। उन्होंने कहा- मेरे नेतृत्व में, हमारा देश कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देगा।
बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में नाइजीरिया को 'खास चिंता वाला देश' घोषित किया था। हाउस एप्रोप्रिएशन कमेटी के वाइस चेयर मारियो डियाज-बलार्ट ने हाल ही में नाइजीरिया में एक द्विदलीय कांग्रेसनल प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया ताकि सांसदों द्वारा बताए गए ईसाई विरोधी हिंसा और धार्मिक उत्पीड़न की जांच की जा सके।
प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि उन्होंने पीड़ितों, स्थानीय अधिकारियों और धार्मिक समूहों से सीधे बात की और अमेरिकी दूतावास के साथ बढ़ते धार्मिक हिंसा पर ब्रीफिंग की।
सांसदों ने ईसाई समुदायों के लिए खतरों, बड़े पैमाने पर हमलों और बड़े पैमाने पर विस्थापन, साथ ही पुलिसिंग, आतंकवाद विरोधी अभियानों और जवाबदेही में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा की।
एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा गया है कि बेन्यू राज्य के दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्य के नेताओं और धार्मिक हस्तियों से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि ईसाई रिकॉर्ड स्तर की हिंसा, अपहरण और जबरन विस्थापन का सामना कर रहे हैं।
नाइजीरिया के धार्मिक नेताओं ने सांसदों को बताया कि पूरे समुदाय नष्ट हो गए हैं और हजारों लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया है, जबकि मानवीय संगठनों ने चेतावनी दी है कि 2024 से अब तक 500,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग