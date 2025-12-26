ISIS के कई आतंकी ठिकानों पर अमेरिका का जोरदार हमला, ट्रंप बोले- कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को पनपने नहीं देंगे

बता दें कि अमेरिका ने हाल ही में नाइजीरिया को 'खास चिंता वाला देश' घोषित किया था। हाउस एप्रोप्रिएशन कमेटी के वाइस चेयर मारियो डियाज-बलार्ट ने हाल ही में नाइजीरिया में एक द्विदलीय कांग्रेसनल प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया ताकि सांसदों द्वारा बताए गए ईसाई विरोधी हिंसा और धार्मिक उत्पीड़न की जांच की जा सके।