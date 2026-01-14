भारत में फिर घुसे पाक ड्रोन, आधी रात टूट पड़ी सेना.. मचा हड़कंप

जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है। राजौरी जिले के केरी सेक्टर में मंगलवार देर शाम पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सीमा में घुस आए। हालांकि सतर्क भारतीय सेना ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की। घटना के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये पहली बार नहीं है जब बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन दिखा हो। सिर्फ सात दिन में ही चार बार पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन से निगरानी की कोशिश की है। एक दिन पहले ही सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को नापाक हरकत पर लगाम लगानी चाहिए। नहीं तो भारतीय सेना उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। पाकिस्तानी ड्रोन दिखने पर क्या बोले प्रत्यक्षदर्शी.. आप भी सुनिए