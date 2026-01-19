Pakistan Mall Fire: पाकिस्तान में 14 लोग जिंदा जले ! देखें गुल प्लाजा का खौफनाक सच…!

Pakistan Mall Fire: कराची (Karachi Mall Fire) के एमए जिन्नाह रोड पर स्थित प्रसिद्ध गुल प्लाजा शॉपिंग मॉल में शनिवार रात भीषण आग लग गई, जो 36 घंटे बाद काबू हुई। आग इतनी तेज थी कि इमारत के हिस्से ढह गए। अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है (जिसमें एक फायरफाइटर फुरकान शौकत शामिल), 50-65 से ज्यादा लोग लापता हैं और दर्जनों घायल। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जो ज्वलनशील सामान (कपड़े, प्लास्टिक, परफ्यूम) से पूरे मॉल में फैल गई।

1,200+ दुकानें जलकर खाक, 200-250 करोड़ का नुकसान ! परिवार रो-रोकर अपनों की तलाश कर रहे हैं। सिंध CM मुराद अली शाह ने जांच के आदेश दिए। क्या ये सुरक्षा की लापरवाही है ?

वीडियो में देखें: लाइव फुटेज, रेस्क्यू ऑपरेशन, लापता लोगों की स्टोरीज, CM का बयान और लेटेस्ट अपडेट्स।