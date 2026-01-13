बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन.! सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी का पाकिस्तान को अल्टीमेटम

भारतीय सेना के वार्षिक प्रेस सम्मेलन में मंगलवार को सेना प्रमुख ने एक तरह की चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रमुख को पाकिस्तान से भारत में ड्रोन घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। सेना प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में है। देखे गए ड्रोनों के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि देखे गए ड्रोन बहुत छोटे थे और उनकी बत्तियां जल रही थीं; वे बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को लगभग छह ड्रोन देखे गए, और 11 और 12 जनवरी को दो से तीन ड्रोन देखे गए। जनरल द्विवेदी ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि ये रक्षात्मक ड्रोन थे, जो यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। संभव है कि वे यह भी देखना चाहते थे कि भारतीय सेना में कोई खामी या ढिलाई तो नहीं है, या कोई ऐसा रास्ता तो नहीं है जिसके जरिए वे आतंकवादियों को भेज सकें। उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली होगी। उन्होंने कहा, लगाम लगाईए।