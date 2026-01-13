13 जनवरी 2026,

मंगलवार

बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन.! सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी का पाकिस्तान को अल्टीमेटम

जनरल द्विवेदी ने कहा कि 10 जनवरी को लगभग छह ड्रोन देखे गए। 11 और 12 जनवरी को दो से तीन ड्रोन देखे गए।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 13, 2026

भारतीय सेना के वार्षिक प्रेस सम्मेलन में मंगलवार को सेना प्रमुख ने एक तरह की चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के प्रमुख को पाकिस्तान से भारत में ड्रोन घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। सेना प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थिति संवेदनशील बनी हुई है, लेकिन पूरी तरह नियंत्रण में है। देखे गए ड्रोनों के बारे में अधिक जानकारी देते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कि देखे गए ड्रोन बहुत छोटे थे और उनकी बत्तियां जल रही थीं; वे बहुत ऊंचाई पर नहीं उड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि 10 जनवरी को लगभग छह ड्रोन देखे गए, और 11 और 12 जनवरी को दो से तीन ड्रोन देखे गए। जनरल द्विवेदी ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि ये रक्षात्मक ड्रोन थे, जो यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। संभव है कि वे यह भी देखना चाहते थे कि भारतीय सेना में कोई खामी या ढिलाई तो नहीं है, या कोई ऐसा रास्ता तो नहीं है जिसके जरिए वे आतंकवादियों को भेज सकें। उन्हें नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली होगी। उन्होंने कहा, लगाम लगाईए।

Published on:

13 Jan 2026 11:25 pm

