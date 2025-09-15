हार के बाद बौखलाए पाकिस्तानी, अपनी ही टीम की कर दी ट्रोलिंग!

एशिया कप 2025 के ग्रुप ए का सबसे रोमांचक मैच रविवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट(Dubai) स्टेडियम में खेला गया…भारत ने पाकिस्तान(Pakistan) को सात विकेट से रौंद दिया…इंडिया(India) ने इस मुकाबले में एकतरफा जीत दर्ज की है….सूर्यकुमार यादव(Suryakumar Yadav) की अगुवाई में टीम इंडिया की शानदार जीत पर फैंस खुशी से झूम उठे…रविवार को दुबई में मैच खत्म होने के बाद जब स्टेडियम के बाहर मीडिया ने पाकिस्तानी फैन्स(Pakistani Fans Reaction) की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो वे बिलबिलाते हुए नजर आए…