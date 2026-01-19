19 जनवरी 2026,

राष्ट्रीय

पापा.. प्लीज मुझे बचा लो… कहते-कहते फफक पड़े इंजीनियर युवराज मेहता के पिता

पोस्टमॉर्टम में मौत का कारण पानी में डूबने से दम घुटना बताया गया। लंबे समय तक ठंडे पानी में फंसे रहने से ऑक्सीजन की कमी हुई। इससे कार्डियक अरेस्ट हो गया और हृदय गति रुक गई।

भारत

image

Darsh Sharma

Jan 19, 2026

ग्रेटर नोएडा में 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की कार पानी से भरे गड्ढे में गिर गई और वे डूबकर मर गए। उनके पिता राजकुमार मेहता ने घटना की पूरी कहानी बताई है। उन्होंने बताया कि कैसे उनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया और वे उसे बचा नहीं सके। 17 जनवरी 2026 की रात को घने कोहरे के बीच युवराज गुरुग्राम से घर लौट रहे थे। सेक्टर-150 टी-पॉइंट के पास उनकी कार निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में भरे पानी वाले गड्ढे में जा गिरी। गड्ढा करीब 20-70 फीट गहरा था। कार टूटी बाउंड्री वॉल को तोड़कर गिर गई। युवराज किसी तरह कार की छत पर पहुंच गए और मदद मांगने लगे। युवराज ने पिता को फोन किया और कहा, “पापा मुझे बचा लो, कार नाले में गिर गई है। पिता राजकुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पहले वे आस-पास के नाले के पास गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। करीब 30 मिनट तलाश करने के बाद उन्होंने देखा कि बेटा कार की छत पर लेटा हुआ है। युवराज बीच-बीच में “बचाओ-बचाओ” चिल्ला रहा था। उसने टॉर्च जलाकर जिंदा होने का संकेत भी दिया। पिता ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी।

Published on:

19 Jan 2026 11:30 pm

