दिवाली के बाद प्रेमानंद जी महाराज की फिर बिगड़ी तबीयत, डॉक्टर्स ने दिया ये बड़ा अपडेट.!

संत प्रेमानंद महाराज की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई। पेट में सूजन आने की शिकायत के बाद उन्हें जांच के लिए पैथोलॉजी सेंटर ले जाया गया। जहां उनका सीटी स्कैन हुआ। जांच के समय किसी को भी अंदर नहीं आने दिया गया। इस दौरान एक डॉक्टर थे। जांच में क्या निकला? इसकी जानकारी नहीं हो पाई। इधर प्रेमानंद महाराज की तबीयत बिगड़ने से शिष्य चिंतित हो गए। उन्होंने बांके बिहारी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की। देहरी की पूजा की गई। जो करीब आधे घंटे तक चली। इस दौरान राधा नाम का जाप किया गया। बांके बिहारी मंदिर के पुजारी ने प्रेमानंद महाराज को ब्रज की विभूति बताया और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।