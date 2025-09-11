विवादों में राहुल गांधी की विदेश यात्राएं, CRPF ने किया बड़ा ‘खेला’.. गरमाई सियासत

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल में बार-बार चूक पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने चिंता जताई है। साथ ही CRPF ने चेतावनी भी दी कि इस तरह के उल्लंघन से उन्हें खतरा भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ ने 10 सितंबर को ये चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया कि राहुल गांधी बिना पूर्व सूचना के विदेश चले जाते है, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को लिखी चिट्ठी में सीआरपीएफ ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई। चिट्ठी में कहा कि एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (एएसएल) टीम के साथ जेड प्लस कवर प्राप्त करने के बावजूद राहुल गांधी ने कई मौकों पर अनिवार्य सुरक्षा उपायों का पालन नहीं किया है। पत्र में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी कि इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा का जिक्र किया।