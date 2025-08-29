बच्चे के आगे पिघल गए राहुल, दिल छू लेगा वीडियो!

आज वोटर अधिकार यात्रा का 13वां दिन है। इससे पहले गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव का काफिला मोतिहारी पहुंचा…इस दौरान इंडी गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उनके साथ मौजूद थे…सीतामढ़ी और मोतिहारी जिले को जोड़ने वाले फुलवरिया घाट पुल से होकर काफिला सीधे ढाका पहुंचा, जहां नेताओं ने कुछ समय के लिए विश्राम किया…सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं के जोश से महागठबंधन के नेता उत्साहित दिखे…समर्थकों ने “वोट चोर गद्दी छोड़” और “एनडीए सरकार होश में आओ” जैसे नारे लगाए…वहीं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया…मोतिहारी में यात्रा के दौरान एक दिल जीतते वाला नजारा नजर आया…