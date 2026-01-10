राजधानी दिल्ली में महिला को सरेआम मारी गोली , 2023 में इसी तरह मृतका के पति की हुई थी हत्या

मृतका की बेटी ने अपने माता-पिता को इंसाफ दिलाने के लिए कोर्ट में अपील की है और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। मामले की पुष्टि करते हुए डीसीपी नॉर्थ-वेस्ट भीष्म सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 11 बजे पीसीआर कॉल के जरिए घटना की जानकारी मिली थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने रचना के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि रचना शालीमार बाग में रहती थी। उसकी दो बेटियां हैं, जिनमें से बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है और छोटी बेटी उसके साथ ही रहती थी।