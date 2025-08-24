Patrika LogoSwitch to English

बिहार की सड़कों पर राहुल-तेजस्वी ने चलाई बुलेट

राहुल गांधी का खास अंदाज देखने को मिला…वे पूर्णिया की सड़कों पर बुलेट बाइक चलाते दिखे…

भारत

Jaishree Shekhawat

Aug 24, 2025

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी(Rahul Gandhi) और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव(Tejashwi Yadav) के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा रविवार को पूर्णिया पहुंची…इस दौरान राहुल गांधी का खास अंदाज देखने को मिला…वे पूर्णिया की सड़कों पर बुलेट बाइक चलाते दिखे…बाइक की पिछली सीट पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बैठे थे…तेजस्वी यादव ने भी बुलेट दौड़ाकर उनका साथ दिया…इस दौरान तेजस्वी यादव उनसे ‘दूर’ दूसरी बाइक पर नजर आए…राहुल और तेजस्वी के पीछे कई कार्यकर्ता बाइक पर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे…

Published on:

24 Aug 2025 03:19 pm

