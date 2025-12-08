8 दिसंबर 2025,

सोमवार

राष्ट्रीय

बारिश बढ़ाएगी सर्दी, इन राज्यों में IMD की चेतावनी!

मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ जगहों पर कोल्ड वेव की स्थिति गंभीर रहने की संभावना जताई है....

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Dec 08, 2025

Published on:

08 Dec 2025 03:52 pm

बारिश बढ़ाएगी सर्दी, इन राज्यों में IMD की चेतावनी!

राष्ट्रीय
