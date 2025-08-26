प्रेमानंद महाराज पर बयान देकर फंसे रामभद्राचार्य, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने लिया आड़े हाथ

संत प्रेमानंद महाराज पर स्वामी रामभद्राचार्य की विवादित टिप्णी के बाद संत समाज भड़का हुआ है. कई कथवाचकों ने प्रेमानंद महाराज का बचाव किया है. साथ ही स्वामी रामभद्राचार्य को ऐसे बयान देने से बचने की सलाह दी है. खुद स्वामी रामभद्राचार्य ने विवाद बढ़ने के बाद वीडियो जारी कर सफाई दी थी. हालांकि, इतना सब हो जाने पर अब इस विवाद में शंकराचार्य सरस्वती जी महाराज का बयान आया है… उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य सबकी निंदा करते हैं। निंदा करने से चमगादड़ की योनि मिलती है। उन्होंने रामभद्राचार्य के संस्कृत जानने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कि क्या संस्कृत बोलना ही विद्वता है। वृंदावन वाले बाबा तो दिनभर संस्कृत बोल रहे हैं.. जगतगुरु रामभद्राचार्य के प्रेमानंद महाराज के संस्कृत बोलने वाले चैलेंज पर उन्होंने पलटवार करते हुए कुछ ऐसा बोला