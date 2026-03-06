6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बिहार के नए CM को लेकर शाह करेंगे खेला.. इन्हें देंगे कुर्सी!

अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बिहार में सीएम पद पर कौन होगा...

Google source verification

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Mar 06, 2026

बिहार में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिल रहा है…मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है…ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बिहार में सीएम पद पर कौन होगा…

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

06 Mar 2026 03:58 pm

Hindi News / National News / Videos / बिहार के नए CM को लेकर शाह करेंगे खेला.. इन्हें देंगे कुर्सी!

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

भारत इंडस्ट्रीज पर गैस कटौती

Qatar LNG Production Halt
राष्ट्रीय

ऑपरेशन सिंदूर का हिस्से थे सुखोई क्रैश में मारे गए फ्लाइट लेफ्टिनेंट पुरवेश, 10 दिन पहले ही परिवार से की थी मुलाकात

Flight Lieutenant Purvesh Duragkar
राष्ट्रीय

नीतीश कुमार शुरू से थे चुनावी राजनीति के खिलाफ, पत्नी ने समझाया तो माने

NITISH KUMAR
पटना

शादी में 22 हजार का दहेज मिलने पर तमतमा गए थे नीतीश कुमार, जानें फिर कैसे सुलझा मामला

Nitish Kumar
राष्ट्रीय

ईरान इजरायल जंग की जद में आया हिंद महासागर, हिंद नाम होने पर भी क्यों नहीं है भारत का इस पर नियंत्रण, जानें

Indian Ocean
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.