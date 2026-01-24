शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की जान को खतरा.? भक्तों ने शिविर में लगवाए 12 नए सीसीटीवी कैमरे

शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ​प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के बीच एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों ने दावा किया है कि शंकराचार्य की जान को गंभीर खतरा है। उनके शिविर की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए यह आरोप लगाया गया है कि प्रशासन के लोग और कुछ संदिग्ध व्यक्ति संतों का वेश धरकर शिविर के आसपास मंडरा रहे हैं। इस सुरक्षा चूक की आशंका को देखते हुए शंकराचार्य के शिविर में आनन-फानन में 12 नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं और निजी सुरक्षाकर्मियों को भी अलर्ट कर दिया गया है।