हिन्दू युवक दीपू दास की हत्या पर शेख हसीना का फर्स्ट रिएक्शन.. सुनकर चौंक जाएंगे आप

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की गूंज अब दिल्ली से लेकर काठमांडू तक सुनाई दे रही है। कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदू युवक दीपू दास को बेरहमी से मौत के घाट उतारकर सरेआम जला देने की घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। भारत की राजधानी में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है। विरोध प्रदर्शनों के बीच दीपू की मौत पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का फर्स्ट रिएक्शन सामने आया है। भारत में रह रही शेख हसीना ने न सिर्फ इस हत्या की निंदा की है, बल्कि कट्टरपंथियों पर सीधा हमला बोला है। हसीना ने बांग्ला भाषा में ऑडियो बाइट जारी करते हुए पूछा है कि “ये वहशी लोग कहां से आए हैं?”