‘कांग्रेस ने असम को पीछे धकेला!’ गुवाहाटी की धरती से PM मोदी का बड़ा हमला

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। (फोटो- IANS)
Kumar Baskar Varma: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंचे। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। 6-लेन का पुल 3,030 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला।
PM मोदी ने कहा, 'आज देश को सिर्फ़ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है। यह इस बात का भी सबूत है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयारी कर रहा है। आज का भारत न सिर्फ़ अपनी सीमाओं को मज़बूत कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी दे रहा है। आज पुलवामा हमले को 7 साल हो गए हैं। मैं इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले भारत माता के वीर सपूतों को सलाम करता हूँ। पूरी दुनिया ने देखा है कि इस आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों को कैसे सज़ा दी। कुछ लोग आज भी काँप रहे हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत की यह ताकत देखी है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि क्या हमने कभी उम्मीद की थी कि कांग्रेस में देश के हित में फ़ैसले लेने की हिम्मत होगी? क्या वे ऐसा कर सकते थे? वे ज़्यादा से ज़्यादा बयान दे सकते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी, जो भारत को एक राष्ट्र के रूप में मानने से इनकार करती है, जो भारत माता क्या है, इस पर सवाल उठाती है, वह भारत का कभी भला नहीं कर सकती। वह भारत माता का ज़िक्र करने से भी बचती है, और उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाती, और कांग्रेस ने कभी देश की सुरक्षा को प्राथमिकता नहीं दी।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों की इसी नेगेटिविटी की वजह से पूरा नॉर्थईस्ट बर्बाद हो गया। डर और असुरक्षा में। कांग्रेस ने हमेशा देश को खतरे में रखा। कांग्रेस के समय में, जब भी सेना के लिए हथियार खरीदे जाते थे, तो इसका मतलब हज़ारों करोड़ का घोटाला होता था। आज देश अपनी सेना को मज़बूत कर रहा है। भारत अपनी सीमाओं पर शानदार हाईवे, शानदार सुरंगें, ऊँचे पुल और आधुनिक एयरफ़ील्ड बना रहा है। इससे देश की सुरक्षा बढ़ रही है, और इसीलिए कांग्रेस हैरान है। वे सोच रहे हैं कि मोदी यह सब कैसे कर लेते हैं।
करीब 2.86 किलोमीटर लंबा यह 6-लेन एक्स्ट्राडोज्ड प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट (पीएससी) पुल लगभग 3,030 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। यह पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्स्ट्राडोज्ड पुल है। इसके चालू होने से गुवाहाटी और उत्तर-गुवाहाटी के बीच यात्रा समय घटकर मात्र 7 मिनट रह जाएगा।
भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पुल में बेस आइसोलेशन तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें फ्रिक्शन पेंडुलम बेयरिंग्स लगाए गए हैं। पुल की मजबूती और दीर्घकालिक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए हाई-परफॉर्मेंस स्टे केबल्स लगाए गए हैं। साथ ही ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम (बीएचएमएस) भी लगाया गया है, जो रियल-टाइम निगरानी, शुरुआती क्षति पहचान और सुरक्षा में सुधार सुनिश्चित करेगा।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ जिले के मोरान में राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा (ईएलएफ) का भी उद्घाटन किया। यह पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा है। उद्घाटन के बाद भारतीय वायु सेना ने भव्य एयर शो प्रस्तुत किया, जिसमें राफेल, सुखोई और मिग लड़ाकू विमान शामिल रहे। इन विमानों ने सफलतापूर्वक हाईवे स्ट्रिप पर उड़ान भरी और लैंडिंग की। अधिकारियों के अनुसार इस ऐतिहासिक अवसर को देखने के लिए करीब 1 लाख लोग उपस्थित रहे।
