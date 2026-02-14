‘कांग्रेस ने असम को पीछे धकेला!’ गुवाहाटी की धरती से PM मोदी का बड़ा हमला

PM मोदी ने कहा, 'आज देश को सिर्फ़ एक और इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप नहीं मिली है। यह इस बात का भी सबूत है कि नया भारत अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह से तैयारी कर रहा है। आज का भारत न सिर्फ़ अपनी सीमाओं को मज़बूत कर रहा है, बल्कि देश के दुश्मनों को उनके घर में घुसकर जवाब भी दे रहा है। आज पुलवामा हमले को 7 साल हो गए हैं। मैं इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले भारत माता के वीर सपूतों को सलाम करता हूँ। पूरी दुनिया ने देखा है कि इस आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवादियों को कैसे सज़ा दी। कुछ लोग आज भी काँप रहे हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत की यह ताकत देखी है।