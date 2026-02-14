14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस ने PM मोदी के लिए बुक किया था टिकट, एयर इंडिया ने कर दिया कैसिल! जानें पूरा मामला

Congress Attacks PM Modi: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने शनिवार को एक बड़ा दावा किया है कि एयर इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बुक की गई गुवाहाटी (असम) से इम्फाल (मणिपुर) की फ्लाइट टिकट को चुपचाप कैंसिल कर दिया। यह घटना तब सामने आई [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 14, 2026

pawan khera pm modi

pawan khera pm modi

Congress Attacks PM Modi: कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने शनिवार को एक बड़ा दावा किया है कि एयर इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बुक की गई गुवाहाटी (असम) से इम्फाल (मणिपुर) की फ्लाइट टिकट को चुपचाप कैंसिल कर दिया। यह घटना तब सामने आई जब पीएम मोदी आज असम के दौरे पर हैं और कांग्रेस ने मणिपुर में जारी हिंसा को लेकर उन पर तंज कसा।

एयर इंडिया ने कैंसिल किया PM मोदी का टिकट- पवन खेड़ा का दावा

पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उन्होंने नेक इरादे से मणिपुर के लोगों के लिए पीएम मोदी की टिकट बुक की थी, लेकिन एयर इंडिया ने बिना उनकी जानकारी के इसे कैंसिल कर दिया। उन्होंने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कहा, 'एयर इंडिया एयरलाइन तक को यह बात पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर नहीं जाएंगे। इसलिए, मणिपुर के लोगों के लिए मैंने बिल्कुल नेक इरादे के साथ पीएम मोदी की जो मणिपुर की टिकट बुक की थी, उसे बिना मेरी जानकारी के चुपचाप कैंसिल कर दिया गया।'

कांग्रेस ने पीएम मोदी पर कसा तंज

खेड़ा ने आगे कहा कि अब यह आम धारणा बनती जा रही है कि पीएम मोदी उत्तर पूर्वी भारत के किसी राज्य का दौरा तभी करते हैं जब वहां चुनाव नजदीक होते हैं। उन्होंने असम दौरे का जिक्र करते हुए पूछा कि मणिपुर में लंबे समय से अशांति और तनाव की स्थिति है, फिर भी पीएम ने वहां अब तक एक बार भी दौरा क्यों नहीं किया?

असम के दौरे पर है प्रधानमंत्री

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने पीएम मोदी के असम दौरे के दौरान मणिपुर हिंसा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए गुवाहाटी से इम्फाल का फ्लाइट टिकट उनके नाम पर बुक किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। खेड़ा ने लिखा था, 'आप आज असम में हैं। मणिपुर यहां से सिर्फ एक घंटे की दूरी पर है। आपकी आसानी के लिए हमने गुवाहाटी से इम्फाल का टिकट बुक कर दिया है, आपको बस विमान में सवार होना है।' उन्होंने मणिपुर को 2023 से जलता हुआ बताया और पीएम से वहां जाकर लोगों को ढांढस बंधाने की अपील की।

मणिपुर में 2023 से जारी है हिंसा

आपको बता दें कि मणिपुर में मई 2023 से मेइती और कुकी-जोमी समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों विस्थापित हुए हैं। हाल ही में फिर से हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही।

ये भी पढ़ें

‘कांग्रेस ने असम को पीछे धकेला!’ गुवाहाटी की धरती से PM मोदी का बड़ा हमला
राष्ट्रीय
pm modi

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Feb 2026 04:51 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस ने PM मोदी के लिए बुक किया था टिकट, एयर इंडिया ने कर दिया कैसिल! जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.