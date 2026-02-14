कांग्रेस ने PM मोदी के लिए बुक किया था टिकट, एयर इंडिया ने कर दिया कैसिल! जानें पूरा मामला

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने पीएम मोदी के असम दौरे के दौरान मणिपुर हिंसा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए गुवाहाटी से इम्फाल का फ्लाइट टिकट उनके नाम पर बुक किया और सोशल मीडिया पर शेयर किया। खेड़ा ने लिखा था, 'आप आज असम में हैं। मणिपुर यहां से सिर्फ एक घंटे की दूरी पर है। आपकी आसानी के लिए हमने गुवाहाटी से इम्फाल का टिकट बुक कर दिया है, आपको बस विमान में सवार होना है।' उन्होंने मणिपुर को 2023 से जलता हुआ बताया और पीएम से वहां जाकर लोगों को ढांढस बंधाने की अपील की।