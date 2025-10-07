CJI गवई पर ‘जूता कांड’, ये क्या बोल गए पीएम मोदी

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई पर जूता फेंकने का मामला देशभर में सुर्खियों में है। आरोपी वकील राकेश किशोर की तरफ से सीजेआई पर सनातम का अपमान करने का आरोप लगाने के बाद पूरे मामले में सियासत चरम पर है। पूरे मसले पर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीजेआई बीआर गवई से बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट परिसर में उन पर हमले की कोशिश मामले से हर भारतीय आक्रोशित है। हमारे समाज में ऐसे निंदनीय कृत्यों के लिए कोई जगह नहीं है। ये पूरी तरह से निंदनीय है। पीएम आगे बोले कि ऐसी स्थिति में जस्टिस गवई द्वारा प्रदर्शित धैर्य की मैं सराहना करता हूं। यह न्याय के मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और हमारे संविधान की भावना को मज़बूत करने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।