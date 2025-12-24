8 महीने की गर्भवती महिला ने की आत्महत्या, मां ने किया बड़ा खुलासा, बताईं दामाद की हरकतें

Dead body (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पंजाब के मोहाली में आठ महीने की गर्भवती महिला ने आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला अपने पति के उत्पीड़न से परेशान होकर फांसी लगाकर जान दे दी। मृतका की पहचान 24 वर्षीय गुरशरण कौर के रूप में हुई है। आईटी सिटी पुलिस स्टेशन ने उसके पति दलजीत सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मां बलबीर कौर ने अपने बयान में कहा कि उनकी बेटी की शादी करीब 10 महीने पहले शेषन माजरा गांव निवासी दलजीत सिंह से हुई थी। बलबीर कौर ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही दलजीत ने उनकी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया था। आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी। मृतका ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी थी। वह बार-बार अपने मायके वालों को बताती थी कि शादी में पर्याप्त दहेज न मिलने के कारण उसे रोजाना पीटा और प्रताड़ित किया जाता था।
बलबीर कौर ने बताया कि हालात की जानकारी होने के बावजूद परिवार ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, ताकि उसकी शादी बचाई जा सके। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बेटी हार मान लेगी और मौत को गले लगा लेगी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को उन्हें यह चौंकाने वाली खबर मिली कि उनकी बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
मृतका के परिजनों का कहना है कि दलजीत सिंह सुबह अपनी पत्नी को दवा के लिए डॉक्टर के पास ले गया था। दोपहर में जब परिवार के अन्य सदस्य बेटी के घर आए थे, तब वे कुछ देर रुकने के बाद लौट गए। इसके बाद दलजीत ने लंगर में सेवा करने का बहाना बनाकर घर छोड़ दिया और गुरशरण कौर को घर पर अकेला छोड़ दिया।
इसी दौरान महिला ने कथित तौर पर घर के अंदर छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। शाम को जब उसका पति घर लौटा, तो उसने कमरे में उसका शव लटका हुआ पाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल के शवगृह भेज दिया। मामले की आगे की जांच जारी है।
