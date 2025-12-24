8 महीने की गर्भवती महिला ने की आत्महत्या, मां ने किया बड़ा खुलासा, बताईं दामाद की हरकतें

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता की मां बलबीर कौर ने अपने बयान में कहा कि उनकी बेटी की शादी करीब 10 महीने पहले शेषन माजरा गांव निवासी दलजीत सिंह से हुई थी। बलबीर कौर ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ दिनों बाद ही दलजीत ने उनकी बेटी को परेशान करना शुरू कर दिया था। आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती थी। मृतका ने अपनी मां को इसकी जानकारी दी थी। वह बार-बार अपने मायके वालों को बताती थी कि शादी में पर्याप्त दहेज न मिलने के कारण उसे रोजाना पीटा और प्रताड़ित किया जाता था।