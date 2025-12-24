23000 फीट की ऊंचाई पर अचानक युवक की बिगड़ी तबीयत, नर्स ने ऐसे बचाई जान

सऊदी अरब के जेद्दा से नई दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब विमान 23,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसी दौरान एक यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई। उस समय विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि मेवात निवासी शहजाद अहमद को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। विमान में मौजूद एक मेल नर्स ने तुरंत इलाज कर युवक की जान बचा ली।