24 दिसंबर 2025,

बुधवार

राष्ट्रीय

23000 फीट की ऊंचाई पर अचानक युवक की बिगड़ी तबीयत, नर्स ने ऐसे बचाई जान

यह घटना जेद्दा से दिल्ली आ रही फ्लाइट SV-0758 की है। विमान जब 23,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी शहजाद अहमद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तेज परेशानी होने लगी।

भारत

image

Shaitan Prajapat

Dec 24, 2025

flight medical emergency

फ्लाइट मेडिकल इमरजेंसी

सऊदी अरब के जेद्दा से नई दिल्ली आ रही एक फ्लाइट में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब विमान 23,000 फीट की ऊंचाई पर था। इसी दौरान एक यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई। उस समय विमान पाकिस्तान के एयर स्पेस से गुजर रहा था। बताया जा रहा है कि मेवात निवासी शहजाद अहमद को अचानक सांस लेने में परेशानी होने लगी, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। विमान में मौजूद एक मेल नर्स ने तुरंत इलाज कर युवक की जान बचा ली।

जानिए क्या है पूरा मामला

यह घटना जेद्दा से दिल्ली आ रही फ्लाइट SV-0758 की है। विमान जब 23,000 फीट की ऊंचाई पर था, तभी शहजाद अहमद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तेज परेशानी होने लगी। फ्लाइट में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यात्रियों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए।

नर्स ने दी युवक को नई जिंदगी

विमान में राजस्थान के नागौर, दरगाह रोड निवासी मेल नर्स तनवीर खान भी सवार थे। तनवीर इसी फ्लाइट से उमराह यात्रा कर लौट रहे थे। मेडिकल स्टाफ होने के नाते उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़कर युवक की मदद की। जैसे ही उन्होंने शहजाद की बिगड़ती हालत देखी, तुरंत उसका इलाज शुरू किया। लगातार निगरानी और सही देखभाल के बाद कुछ ही देर में शहजाद की हालत में सुधार आने लगा। इसके बाद शहजाद सहित सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली।

स्टाफ और यात्रियों ने की जमकर तारीफ

शहजाद अहमद की जान बचने के बाद फ्लाइट स्टाफ ने तनवीर खान का आभार जताया। वहीं, अन्य यात्रियों ने तालियां बजाकर उनकी जमकर सराहना की। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। यूजर्स तनवीर खान को इंसानियत, कर्तव्यनिष्ठा और साहस की मिसाल बता रहे हैं।

