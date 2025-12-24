CAT 2025 रिजल्ट जारी: 12 कैंडिडेट्स ने हासिल किए 100 प्रतिशत अंक, ऐसे करें अपना स्कोरकार्ड डाउनलोड

CAT 2025 परीक्षा 30 नवंबर को तीन स्लॉट्स में आयोजित की गई थी। कुल 2.95 लाख कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से करीब 2.58 लाख ने परीक्षा दी। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में 97,000 महिलाएं, 1.61 लाख पुरुष और 9 ट्रांसजेंडर शामिल थे। पात्र रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स में 1.10 लाख महिलाएं, 1.85 लाख पुरुष और 9 ट्रांसजेंडर थे। परीक्षा में VARC सेक्शन में 24 प्रश्न, जबकि DILR और QA सेक्शन में 22-22 प्रश्न पूछे गए थे।