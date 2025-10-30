चोट पर भावुक हुए श्रेयस अय्यर, फैंस से कह दी इमोशनल बात

ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ हाल ही खत्‍म हुई वनडे सीरीज में एलेक्‍स कैरी का शानदार कैच पकड़ते समय चोटिल हुए श्रेयस अय्यर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। उन्‍हें इतनी गंभीर चोट लगी थी कि आनन-फानन में अस्‍पताल में भर्ती कराना पड़ा था। रिपोर्ट कि मानें तो वो चोट के चलते अगले दो महीने क्रिकेट के मैदान पर नहीं लौट सकेंगे। पसलियों में चोट के चलते इंटरनल ब्‍लीडिंग को रोकने के लिए उनका मेडिकल ऑपरेशन किया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बनी हुई है और वह अस्‍पताल में ही भर्ती हैं। श्रेयस ने अपनी इंजरी पर खुद अपडेट भी दिया है। साथ ही फैंस और उनके लिए दुआ करने वाले लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर श्रेयस अय्यर ने लिखा कि वो अभी रिकवरी की प्रक्रिया में हैं और हर गुजरते दिन के साथ बेहतर होते जा रहे हैं। उन्हें मिली सभी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए वह सभी के बहुत आभारी हैं। यह वाकई उनके लिए बहुत मायने रखता है। उन्हें अपने दुआओं में शामिल करने के लिए धन्यवाद।